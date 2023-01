Messico: Hrw, paese a rischio per giornalisti e difensori diritti umani, violenza a livelli record (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimane severa l'emergenza legata alle persone scomparse: oltre 105mila a settembre 2022, la maggior parte dei quali con denunce successive al 2006, e oltre 36mila da quando c'è il governo Lopez Obrador. "Le autorità ritengono che molte delle persone scomparse siano state sepolte in fosse comuni da funzionari statali o locali dopo che gli inquirenti le avevano dichiarate 'non identificate' o 'non reclamate'. Tra il 2006 e il 2020, almeno 50.000 corpi sono passati attraverso la custodia di medici legali statali e locali senza essere adeguatamente identificati", si legge ancora nel testo. Polizia e inquirenti "raramente" indagano sulle denunce presentate dalle famiglie, accusa Hrw segnalando che esperti delle Nazioni Unite hanno "criticato i funzionari messicani per il loro 'atteggiamento passivo' nei confronti delle sparizioni ed espresso preoccupazione per la 'quasi assoluta impunità' per questi reati". (segue) (Was)