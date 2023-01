Messico: Hrw, paese a rischio per giornalisti e difensori diritti umani, violenza a livelli record (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico è peraltro "uno dei paesi più pericolosi al mondo per giornalisti e difensori dei diritti umani". Da gennaio a settembre 2022, riassume il rapporto, "sono stati uccisi 15 giornalisti. Nella prima metà del 2022, l'articolo 19 ha registrato 331 minacce, attacchi o altre forme di aggressione nei confronti di giornalisti. Molti giornalisti ricorrono all'autocensura". Al tempo stesso, nei primi sei mesi del 2022 sono stati uccisi dodici difensori dei diritti umani. E "come nel caso dei giornalisti, gli atti di violenza contro i difensori dei diritti umani non sono quasi mai adeguatamente indagati o perseguiti". Non migliore il giudizio sulla gestione dei migranti, "spesso vittime di crimini commessi da cartelli criminali, criminali comuni e talvolta funzionari di polizia e dell'immigrazione": "raramente i crimini contro i migranti vengono denunciati, indagati o puniti". Il paese, nel 2021, ha arrestato più di 307.000 migranti, il numero "più alto mai registrato". (Was)