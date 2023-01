Carburanti: Malan (Fd'I), basta bugie su costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le opposizioni, Pd, M5s, Terzo polo, si dicono molto preoccupate per l'aumento dei prezzi della benzina. Il governo Meloni la considera una questione importante, tanto è vero che ha appena emanato un decreto legge per limitare e contrastare il fenomeno. Analizzando però i dati scopriamo però che a marzo e a luglio 2022 c'è stato un prezzo ben superiore ai livelli attuali, ma chissà perché all'epoca non se ne parlava quanto se ne parla oggi. Inoltre, dando uno sguardo al passato, già nel 2012 e nel 2014 si erano toccati livelli molto alti e - tenuto conto dell'inflazione - in tutti gli anni dal 2011 al 2022 i prezzi hanno superato quelli attuali, tranne che nel 2016. Cioè durante i governi Monti, Renzi, Gentiloni, Conte e infine Draghi la benzina è costata più di oggi. Insomma, i partiti che ora si mostrano disperati per i prezzi dei carburanti, erano assai tranquilli quando con i governi da loro sostenuti erano più alti. Non c'era alcuna emergenza e anche i mezzi di informazione erano assai meno attenti negli anni passati. È tempo di dire le cose come stanno". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, in un video sui social in cui spiega l'andamento dei costi dei carburanti negli anni in Italia. (Rin)