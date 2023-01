Quirinale: Mattarella riceve presentazione lettere credenziali nuovi ambasciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi ambasciatori: Henri Okemba, Congo; Nazar Bin Aljulanda Majid al Said, Sultanato dell’Oman; Miguel Ángel Fernandez-Palacios Martinez, Spagna; Rashad Fakhraddin oglu Aslanov, Repubblica dell’Azerbaigian; Ennio Augusto Vivaldi Vejar, Repubblica del Cile; Satoshi Suzuki, Giappone; Signora Ligia Margarita Quessep Bitar, Repubblica di Colombia. Era presente agli incontri il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, secondo quanto riferisce una nota del Quirinale. (Res)