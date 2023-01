Lazio 2023: Bianchi, mi metto in aspettativa da Rai, ho finito ferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che cosa farò io da grande sia diventato il tema della campagna elettorale: mi metto in aspettativa alla Rai, perché non ho più ferie arretrate da smaltire, poi magari saranno i cittadini laziali che decideranno cosa farò dopo". Lo ha detto la candidata del M5s alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi, durante la sua presentazione con il presidente, Giuseppe Conte. "Oppure litigherò con il presidente Conte, non posso sapere cosa farò dal 14 febbraio: io sono qua per dare il mio contributo come consigliere o come presidente della regione Lazio - ha aggiunto Bianchi -. Siamo qui anche per dare il contributo come opposizione, in caso, avendo il peso specifico per farlo". Rispetto alle polemiche sulla presunta incompatibilità con il suo incarico di presidente del Parco delle Cinque Terre, si tratta di una questione "molto ad personam: non capisco perché altri presidenti di parco possano essere contemporaneamente consiglieri nella loro regione", ha concluso Bianchi. (Rer)