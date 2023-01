Germania: concerto di Capodanno all'ambasciata d'Italia a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino ospita questa sera in un “Concerto di Capodanno” l'esibizione di Carlo Maria Parazzoli, primo violino dell'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, accompagnato da Monaldo Braconi al pianoforte. Secondo quanto comunicato dalla stessa sede, il programma musicale prevede la “Sonata per violino e pianoforte n. 1 in sol maggiore op. 78” di Brahms, le “Quattro bagatelle op. 28” di Busoni e la “Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore op. 24 La Primavera" di Beethoven. Come ha affermato l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Armando Varricchio, la selezione dei brani vuole essere “un omaggio alla grande tradizione musicale tedesca del XIX secolo e al fecondo dialogo tra artisti italiani e tedeschi”. L'appuntamento presenta al mondo tedesco la prossima tournée europea dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che dal 23 gennaio al 4 febbraio porterà l'orchestra e il suo direttore musicale, Antonio Pappano, su alcuni dei più prestigiosi palchi continentali con tre pianisti (Vikingur Olafsson, Seong-Jin Cho e Jan Lisiecki) che si esibiranno in alternanza. Nel calendario sono previsti anche diversi momenti in Germania, a Monaco, Francoforte, Essen e Amburgo, nonché due speciali performance ospitate dagli Istituti italiani di cultura di Monaco (26 gennaio) e Amburgo (30 gennaio) nell'ambito di una collaborazione ad hoc stabilita tra l'Accademia nazionale di Santa Cecilia e il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Per l'ambasciatore Varricchio, “con il concerto di stasera, l'ambasciata vuole anche salutare il Maestro Pappano” - all'ultima tournée europea nelle vesti di direttore musicale dell'orchestra - “che con l'Accademia ha lasciato anche a Berlino ricordi straordinari”. (Com)