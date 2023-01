Pnrr: Mase pubblica decreti per oltre 21 mila colonnine in centri urbani e superstrade (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento del Pnrr - prosegue la nota - è destinato a finanziare fino al 40 per cento dei costi di realizzazione delle stazioni, che dovranno essere distribuite secondo una base uniforme, dunque con un livello minimo di infrastrutture di ricarica per area privilegiando l’utilizzo di stazioni di servizio e aree di sosta esistenti. Sulle superstrade sono previste infrastrutture super veloci (da 175 kW), per garantire ricariche in tempi brevi per itinerari di lunga percorrenza, privilegiando l’installazione presso stazioni di servizio esistenti e aree di parcheggio esistenti. Il decreto riguardante le colonnine nei centri urbani (da almeno 90 kW), tiene invece conto nella definizione dei criteri dell’attuale parco circolante, della disponibilità di rimesse, parcheggi, box auto privati, della qualità dell’aria, dell’attuale penetrazione di auto elettriche, della vocazione turistica dei Comuni. Nella definizioni dei requisiti e del fabbisogno nazionale delle infrastrutture, il ministero si è avvalso del supporto tecnico di "Ricerca sul Sistema Energetico" (RSE) S.p.A., società controllata dal Gestore servizi energetici. (Com)