Regno Unito: Boe termina misure di emergenza avviate dopo il “mini-budget” dell’ex premier Truss

20 luglio 2021

- La Banca d'Inghilterra (Boe) ha terminato il programma di acquisto di obbligazioni avviato quando Liz Truss era prima ministra britannica. Come ha riferito il quotidiano "Financial Times", la Boe ha annunciato di aver venduto 19,3 miliardi di sterline (circa 21,8 miliardi di euro) di titoli di stato ad "acquirenti interessati" in una "tempestiva ma ordinata liquidazione di questo portafoglio", ponendo così fine alle misure di emergenza necessarie per stabilizzare l'economia del Regno Unito dopo il “mini-bilancio” del governo di Truss. In una dichiarazione, la Boe ha affermato di aver venduto le obbligazioni a un ritmo che non ha innescato nuove disfunzioni nei mercati cruciali dei titoli di Stato. (Rel)