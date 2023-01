Sociale: al via "Rome for baby", con Farmacap sostegno e aiuto concreto a neo genitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle farmacie comunali sedi dei presidi sociali del circuito Farmacap saranno disponibili i seguenti servizi: Consulenza psicologica con particolare riguardo a informazione e accompagnamento nella cura del bambino, interventi per baby blues/maternity blues o depressione post-partum e indirizzamento alle realtà territoriali esistenti, sostegno alla genitorialità. Orientamento e informazione per: aiuti per il sostegno economico per la prima infanzia; servizi esistenti di Roma Capitale. Consulenza anti Sids (Sindrome della morte improvvisa del lattante) svolta da Farmacisti con colloqui di formazione e informazione sui fattori di rischio, azioni e comportamenti per la prevenzione. E' prevista, inoltre, la distribuzione di un pacchetto dono pensato per la cura dei bimbi e una Gift Card del valore di 40 euro, 80 euro in caso di condizioni di particolare fragilità, per l'acquisto di prodotti destinati alla prima infanzia, quali: alimenti, articoli per l'igiene del bambino o della mamma o sanitari come termometri, aerosol, tiralatte, biberon. In ognuna delle 45 farmacie Farmacap sarà possibile avere un orientamento sul servizio. (Com)