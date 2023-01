Sport: Tajani, Giochi olimpici e paralimpici invernali, Ryder Cup e Targa Florio "occasione di rilancio settore turistico e agroalimentare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giochi olimpici e paralimpici invernali, Ryder Cup e Targa Florio: tre eventi straordinari che possono rappresentare un volano per il turismo e per il settore agroalimentare italiano. Se ne è parlato questa mattina in un incontro a Palazzo Chigi al quale preso parte il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e Andrea Varnier, Amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026. “E’ fondamentale mettere a sistema iniziative come queste, puntando anche sul turismo delle radici previsto dal Pnrr”, ha sottolineato Tajani, anticipando che “coinvolgeremo le nostre ambasciate in tutto il mondo per organizzare appuntamenti mirati che spieghino la valenza dei tre eventi sportivi che richiameranno appassionati da tutto il mondo. Chi assisterà alle gare avrà anche l’opportunità di visitare i tesori italiani. La politica estera ha tra i suoi obiettivi anche la promozione del Bel Paese”. Dello stesso parere il ministro Abodi che ha aggiunto un quarto tassello al mosaico degli avvenimenti che caratterizzeranno il prossimo calendario sportivo nazionale. “Dobbiamo inserire in questo circuito anche il calcio. Rispetto a nazioni come la Spagna e l’Inghilterra, è ancora poco promosso. Per questo ritengo che debba entrare a far parte di un pacchetto che presenti l’Italia come nazione che supporta e crea sinergia tra le diverse discipline offrendo, al tempo stesso, nuove opportunità per il settore turistico”. Varnier ha rilevato che “Esiste già una lista di paesi che hanno chiesto chiaramente di prolungare il soggiorno di tifosi ed atleti proprio perché le Olimpiadi si terranno in Italia. Grazie alla disponibilità del Governo offriremo questa ulteriore opportunità mettendoci fin da ora a disposizione”. Per Tajani, infine “Esteri, sport, turismo dovranno naturalmente poter contare anche sull’altra eccellenza italiana, la cucina. Quindi anche la filiera agroalimentare con i suoi prodotti verrà coinvolta in questo nuovo circuito”. (Res)