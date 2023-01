Usa: Biden, prendo sul serio riservatezza dei documenti, collaboriamo con dipartimento Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta collaborando attivamente con le verifiche che il dipartimento della Giustizia sta portando avanti sui documenti classificati trovati lo scorso novembre all’interno di un vecchio ufficio che Joe Biden ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente durante l’amministrazione di Barack Obama. Lo ha detto l’attuale presidente Usa durante un intervento alla Casa Bianca, interpellato dai giornalisti sul recente ritrovamento di un secondo lotto di documenti riservati che i suoi avvocati hanno trovato all’interno di un garage nella sua residenza a Wilmington, in Delaware. “Tutti sanno che prendo la riservatezza dei documenti classificati molto seriamente: dopo il primo ritrovamento a novembre, i miei avvocati hanno iniziato a controllare tutte le residenze e gli uffici in cui vado abitualmente, per controllare che non ci fossero altri materiali rispetto a quelli trovati a Washington”, ha detto, aggiungendo che il dipartimento della Giustizia è stato immediatamente contattato a seguito del secondo ritrovamento, anticipato ieri dai media Usa e confermato oggi dalla Casa Bianca. (Was)