Balcani: Zanettin (FI), bene parole Tajani, Italia sia protagonista processo pace

- "Siamo molto preoccupati per le tensioni che da settimane si registrano nell’area balcanica tra la minoranza serba e la popolazione kosovara. Tensioni che non è da escludere siano alimentate da una propaganda russa interessata ad incendiare quelle zone. Ho molto apprezzato dunque le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che oggi in Aula, rispondendo ad un’interrogazione di Forza Italia, ha ribadito il ruolo fondamentale dell’Italia". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso del question time con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Rilanciare l’azione del nostro Paese attraverso una presenza costante e con una serie di iniziative atte a elaborare una strategia di lungo periodo, come la conferenza di partenariato con i Paesi baltici che si svolgerà il 24 gennaio a Trieste, è la strada più indicata per favorire il dialogo e la pace - ha continuato il parlamentare -. Di tutto ha bisogno l’Europa in questo momento tranne che di un altro conflitto. I forti legami che il nostro Paese ha costruito nel tempo saranno fondamentali per dare all’Italia un ruolo da protagonista nella diplomazia internazionale che può davvero portare ad un percorso di pace duratura. Il nostro ringraziamento va inoltre a tutti i militari italiani che quotidianamente operano in missione per un processo di pacificazione e di stabilizzazione che può realmente evitare un conflitto disastroso". (Rin)