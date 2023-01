Ucraina: sondaggio, il 59 per cento dei cittadini vota Zelensky politico dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 59 per cento degli ucraini ha votato il presidente Volodymyr Zelensky come politico dell'anno. E' quanto risulta da un sondaggio condotto dal Centro ucraino per gli studi economici e politici Razumkov dal 21 dicembre 2022 al 3 gennaio del 2023. Al secondo posto c’è Valerij Zaluzhnyj, comandante delle Forze armate, con il 10 per cento. Il 2,4 per cento degli intervistati invece ha scelto il consigliere presidenziale Oleksij Arestovych, il 2,4 per cento l’ ex presidente Petro Poroshenko e l’1,7 per cento il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. L’8,4 per cento degli intervistati ha avuto difficoltà a rispondere e il 5,2 per cento si è astenuto dal voto. (Kiu)