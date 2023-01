Serbia: Ufficio statistica, prezzo di prodotti agricoli e pesca a +33 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia i prezzi dei prodotti agricoli e della pesca sono saliti in media del 33,6 per cento rispetto a un anno fa. Lo ha annunciato l'Ufficio di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui la più alta crescita annuale, dell'80 per cento, spetta ai prodotti animali, mentre il prezzo del latte è più alto del 91 per cento e quello delle uova del 46 per cento rispetto a un anno fa. In un anno, inoltre, il prezzo delle patate è salito del 67 per cento. La crescita annua dei prezzi dei prodotti dei gruppi grano e bestiame è stata superiore di quasi un terzo e la crescita più alta, il 39 per cento, è stata registrata nei prezzi della carne di maiale. Lo stesso Istituto ha annunciato che i prezzi medi al consumo a dicembre sono aumentati di mezzo punto percentuale rispetto al mese precedente, con una crescita annua del 15,1 per cento. (Seb)