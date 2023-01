Città metropolitana Roma: terminati lavori su strada padiglione acciarella, domani la riapertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della pavimentazione stradale della strada provinciale padiglione acciarella e nella giornata di domani, venerdì 13 gennaio, dalle ore 18:00, la viabilità verrà riaperta, garantendo la regolare circolazione del traffico. I lavori in questione, a causa di emergenze tecniche riscontrate durante l'esecuzione degli stessi, hanno richiesto un tempo più lungo per essere completati. "Un'importante risultato - dichiara la consigliera delegata alla Viabilità Manuela Chioccia - su cui la Città metropolitana di Roma ha lavorato sin da subito. Ringrazio gli uffici per il costante e proficuo lavoro svolto e l'ex commissario prefettizio di Nettuno Bruno Strati per la collaborazione", conclude. (Com)