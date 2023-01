Usa: Biden su inflazione, mai stato così ottimista sul futuro dell’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione negli Stati Uniti ha registrato una nuova diminuzione per il sesto mese consecutivo, attestandosi al 6,5 per cento a dicembre: si tratta del dato più basso da ottobre dello scorso anno. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “I numeri parlano chiaro: l’inflazione è ancora elevata, ma stanno scendendo grazie soprattutto al calo che ha interessato i prezzi della benzina, dando sollievo alle famiglie in difficoltà”, ha detto, aggiungendo che la strategia dell’amministrazione “sta funzionando, e può rappresentare una base per una economia forte e resiliente nei decenni avvenire: non sono mai stato così ottimista”. (Was)