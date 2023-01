Ue: Benifei, voto su immunità parlamentare passaggio chiave per potenziare le istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il voto di oggi è un passaggio chiave per potenziare il sistema immunitario europeo e proteggere le istituzioni. Lo ha dichiarato il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, dopo il via libera della commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, che ha votato a favore del cambiamento del regolamento interno in merito alle richieste di revoca dell'immunità parlamentare inviate dalla Procura europea (Eppo). La risoluzione parlamentare è stata votata questa mattina, con 23 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. "Il voto di oggi è un passaggio chiave per potenziare il sistema immunitario europeo e proteggere le nostre istituzioni", ha dichiarato Benifei. Nel testo votato oggi, viene inserito il riferimento alla Procura europea, e al procuratore capo europeo, nei casi in cui sia richiesta la revoca dell'immunità parlamentare per motivi di indagine nei loro confronti. Il testo, dovrà adesso essere votato nella prossima sessione plenaria, che si svolgerà da lunedì a Strasburgo, prima di entrare in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. "Chi tenta di violare le regole, l'integrità e la rispettabilità della nostra istituzione deve essere portato di fronte alla giustizia", ha aggiunto Benifei. Nella nota rilasciata dall'europarlamentare Pd si legge che, dopo l'adozione in plenaria la prossima settimana, "il Parlamento potrà dar seguito alla richiesta del procuratore capo europeo di sospensione dell'immunità alle due deputate Eva Kaili (espulsa dal Gruppo S&D e ora nei non-iscritti) e Maria Spyraki (Gruppo Ppe), accusate di sospetta frode al bilancio dell'Unione". Una decisione che è stata definita dal capodelegazione Pd "urgente e necessaria per tutelare gli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini, proteggere il bilancio Ue da tentativi di frode e accelerare la giustizia nelle sedi europee". Adesso, conclude Benifei, "serve andare avanti con un nuovo pacchetto di misure per combattere la corruzione, le attività illecite di lobbying e introdurre regole obbligatorie di trasparenza. Valuteremo le proposte della presidente Metsola con grande attenzione e ci batteremo affinché portino modifiche sostanziali e non di facciata". (Beb)