© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d'Italia auguro pronta guarigione al collega Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. Richetti è stato colto da un malore in Aula ed è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato per accertamenti. (Com)