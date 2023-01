Municipio Roma XI: capigruppo maggioranza, ok a bilancio assicura tutti i servizi essenziali ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale con una chiara scelta politica continua a garantire ai Municipi le stesse risorse dello scorso anno. Così in una nota congiunta i tre capigruppo di maggioranza Claudio Barocci (Partito democratico), Adriano Sias ( Lista Civica Gualtieri sindaco) e Daniela Marianello (Sce). "Questo nonostante l'aumento delle spese dovuto alla crisi energetica e la diminuzione delle entrate del settore turistico conseguenti alla crisi pandemica. Tale scelta assicura tutti i servizi essenziali ai cittadini del nostro Municipio, con massima attenzione alla manutenzione del territorio, alla scuola, ai servizi sociali e alla cultura. Non possiamo che esprimere soddisfazione per una scelta di continuità e coraggio improntata, come sempre, alla tutela della cittadinanza e soprattutto delle categorie più fragili e in difficoltà", concludono.(Com)