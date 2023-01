Bulgaria-Turchia: ministro Interno Demerdzhiev incontrerà domani delegazione parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno della Bulgaria, Ivan Demerdzhiev, terrà un colloquio con una delegazione della Commissione per la sicurezza interna del parlamento turco domani, 13 gennaio. Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”, precisando che una missione turca guidata dal presidente della Commissione Celalettin Guvenc si è recata in Bulgaria su invito del presidente del Comitato per la sicurezza interna e l’ordine pubblico, Hamid Bari Hamid, per una visita di due giorni. L’agenda dei colloqui coprirà la situazione al confine e la questione migratoria.(Seb)