Armenia-Azerbaigian: Pashinyan, blocco del Corridoio di Lachin non spezza la volontà degli armeni (2)

- Per trovare una risoluzione della situazione, ha detto ancora il premier armeno, è necessario iniziare un dialogo politico tra il Nagorno-Karabakh e l'Azerbaigian, “e i nostri partner nel Nagorno-Karabakh non dovrebbero dare a nessuno l'opportunità di accusarli di interrompere un dialogo costruttivo o di rendere tale dialogo impossibile”. Secondo il primo ministro, infine, la chiusura del Corridoio Lachin “è una provocazione, il cui obiettivo finale è una nuova escalation militare, e non dovremmo compiere passi desiderabili per coloro che sviluppano lo scenario di escalation militare”. Il servizio diplomatico armeno, tutte le agenzie e circoli con relazioni estere “dovrebbero raddoppiare gli sforzi”, ha aggiunto Pashinyan, per aumentare la visibilità internazionale della crisi umanitaria in Nagorno-Karabakh e farne oggetto di discussione in varie occasioni. “Il gruppo di lavoro formatosi in Armenia per supportare la popolazione del Nagorno Karabakh nella gestione della crisi umanitaria in Nagorno Karabakh deve continuare a prendere le possibili misure per risolvere i problemi operativi che si presentano", ha concluso il premier. (Rum)