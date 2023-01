Libia-Turchia: Cavusoglu, memorandum su idrocarburi non ha bisogno di approvazione parlamento libico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d’intesa sullo sfruttamento degli idrocarburi firmato lo scorso 3 ottobre a Tripoli dalla Turchia con il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) “non ha bisogno di alcuna approvazione della Camera dei rappresentanti di Tobruk”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una conferenza stampa in Ruanda, ultima tappa del suo tour africano che ha toccato anche Sudafrica e Zimbabwe. Il ministro turco ha commentato la recente decisione della Corte d’appello di Tripoli dell’attuazione del memorandum d'intesa libico-turco su petrolio e gas firmato il 3 ottobre 2022 proprio dallo stesso Cavusoglu. Il ministro ha affermato che dopo aver avuto la notizia della decisione della Corte d’appello di Tripoli ha immediatamente contattato il premier del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba. Ricordando che l’accordo è stato firmato insieme a Dabaiba, Cavusoglu ha dichiarato: Il testo è un memorandum d'intesa. Proprio come i memorandum d'intesa che la Libia ha firmato con altri Paesi, non ha bisogno essere approvato dal parlamento in Libia". Il ministro ha aggiunto: “Il tribunale ha deciso di sospendere l'esecuzione. Dopotutto, questa è una decisione, non una sentenza definitiva. Il governo libico ha affermato che sta seguendo la situazione da vicino”. (segue) (Res)