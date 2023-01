Libia-Turchia: Cavusoglu, memorandum su idrocarburi non ha bisogno di approvazione parlamento libico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Corte d’appello di Tripoli, il governo del premier Abdulhamid Dabaiba non avrebbe il potere di concludere accordi internazionali, osservando che il documento firmato con la Turchia “è stato chiamato memorandum d'intesa, ma è un accordo petrolifero completo e ampio". Per i ricorrenti “l'accordo viola diverse disposizioni della legge sul petrolio, in particolare la mancanza di esperienza delle compagnie turche in questo campo". Inoltre, gli avvocati contestano anche la clausola di riservatezza della conseguente collaborazione inserita nell'accordo, che costituirebbe una violazione della legge dell'Audit Bureau. (segue) (Res)