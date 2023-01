Libia-Turchia: Cavusoglu, memorandum su idrocarburi non ha bisogno di approvazione parlamento libico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento riservato, di cui “Agenzia Nova” è venuta in possesso, si compone di sette articoli suddivisi in quattro pagine. L'intesa ha una valenza di tre anni, rinnovabili per altri tre, ed è stata firmata il 3 ottobre scorso a Tripoli per la parte turca dal ministro dell’Energia e delle risorse naturali, Fathi Donmez, e per la parte libica dal ministro dell’Economia, Mohamed Hweij, ma a nome del ministro del Petrolio, Mohamed Aoun. Quest’ultimo ha pubblicamente criticato la scelta del primo ministro Dabaiba di sottoscrivere l’accordo mentre era all’estero, per l’esattezza in visita in Sudafrica. Si tratta, a ben vedere, di una delle tante controversie del testo aspramente criticato tanto in patria quanto all’estero. (segue) (Res)