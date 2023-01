Libia-Turchia: Cavusoglu, memorandum su idrocarburi non ha bisogno di approvazione parlamento libico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’introduzione, il protocollo nella sua versione inglese (le altre due sono in arabo e in turco) visto da “Nova” sottolinea la profondità delle relazioni tra i due Paesi e la “volontà di sviluppare ulteriormente la cooperazione esistente nel settore degli idrocarburi”. Un riferimento, quest’ultimo, all’accordo sottoscritto a Istanbul il 27 novembre 2019 sulla delimitazione dei confini marittimi, considerato però illegale sotto il profilo del diritto internazionale. L’articolo 1, dedicato agli “Obiettivi”, evidenzia al primo paragrafo come lo scopo principale sia “promuovere lo sviluppo della cooperazione bilaterale scientifica, tecnica, tecnologica, legale, amministrativa e commerciale tra le parti nel settore degli idrocarburi”. Al secondo paragrafo, vengono elencati i mezzi attraverso i quali questi obiettivi dovranno essere raggiunti, come lo scambio di informazioni, esperienze, competenze, expertise; la formazione delle risorse umane; l’organizzazione di seminari, conferenze e incontri a tema. (segue) (Res)