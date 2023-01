Libia-Turchia: Cavusoglu, memorandum su idrocarburi non ha bisogno di approvazione parlamento libico (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. Al terzo paragrafo, la parte libica assicura che la Noc dovrebbe sottoscrivere accordi o contratti con Tpao, sempre sulla base delle procedure applicate in Libia, “per realizzare operazioni petrolifere (incluse ma non limitate all’esplorazione, stime, sviluppo, produzione, separazione, trattamento, stoccaggio e trasporto) nei giacimenti e nelle aree esistenti e future onshore e offshore dove Tpao intende entrare”. Al quarto paragrafo del secondo articolo, Noc e Tpao vengono incoraggiate a “stabilire società congiunte, promuovere i servizi delle compagnie (…) nel settore degli idrocarburi per stabiliate partnership e supporto all’utilizzo delle navi di ricerca sismica e delle piattaforme di perforazione disponibili in Turchia e utilizzabili da Tpao, allo scopo di esplorare, sviluppare o produrre esistenti o future risorse di idrocarburi in Libia”. (segue) (Res)