Libia-Turchia: Cavusoglu, memorandum su idrocarburi non ha bisogno di approvazione parlamento libico (10)

20 luglio 2021

- L’articolo 7 relativo alla “Entrata in vigore, durata e cessazione” dell’accordo prevede che l’attivazione parta “dalla data del recepimento dell’ultima notifica scritta con cui le parti si informano rispettivamente, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure legali richieste”. La durata è di tre anni rinnovabili “a meno che una parte non notifichi all’altra l’intenzione di cessare questo memorandum almeno tre mesi prima della cessazione”. L’intesa può essere interrotta anche in “qualsiasi momento, con tre mesi di preavviso”. La cessazione del memorandum, si legge all’ultimo paragrafo, “non dovrebbe avere effetto sulle attività e sui progetti in corso o eseguiti”. (Res)