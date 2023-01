Fvg: assessore Istruzione, da Valditara apertura a regionalizzazione sistema scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è disponibile a proseguire nel percorso di regionalizzazione del sistema scolastico voluto dalla regione Friuli Venezia Giulia. Lo ha riferito l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, che oggi ha incontrato a Roma il ministro. "Il ministro ci ha espresso la sua disponibilità, non appena sarà ricostituita la commissione paritetica Stato-Regione, alla prosecuzione del percorso di regionalizzazione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia con la possibilità di costituire una commissione tecnica bilaterale tra ministero e Regione per definire una norma congiunta che riconosca alla nostra regione una maggiore autonomia in materia di istruzione", ha spiegato Rosolen. L'iter, avviato fin dal 2019, si era fermato lo scorso 4 maggio con la proposta di costituire una commissione bilaterale per approfondire a livello tecnico i punti di convergenza. Al centro dell’incontro anche il tema della carenza di personale scolastico. "Abbiamo proposto l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa del bilancio del ministero dell'Istruzione e del merito, alimentato con fondi regionali, da cui attingere per il pagamento di contratti di supplenza breve aggiuntivi stipulati dalle scuole statali del territorio regionale con il personale scolastico”, ha aggiunto Rosolen -. Si tratta di un provvedimento necessario per garantire il riconoscimento dell'anzianità a tutto il personale della scuola che viene assunto con i fondi stanziati dall'amministrazione regionale, con cui di fatto la Regione supplisce alle carenze di organico". L’assessore ha infine richiesto al ministro di poter rafforzare l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole dell'arco alpino, "per assicurare ai giovani un ampliamento dell'offerta formativa in linea con le esigenze di un territorio, nello specifico quello di montagna". (Frt)