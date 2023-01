Kenya: Usa impongono taglia di 10 milioni di dollari sulla mente degli attacchi del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha offerto una ricompensa di 10 milioni di dollari in contanti per informazioni su Mohammud Abdi Aden, la presunta mente dell'attacco del 2019 a un complesso alberghiero e di uffici nella capitale del Kenya, Nairobi, rivendicato da al Shabaab. In una nota, il dipartimento di Stato ha affermato che Aden avrebbe fatto parte della cellula che ha pianificato l'attacco all'hotel DusitD2, che ha provocato la morte di 22 persone, e che la ricompensa viene offerta con il pieno sostegno delle autorità keniote. Aden è al momento ricercato insieme ad altri sospetti militanti. Diverse persone accusate di aver svolto vari ruoli nel periodo precedente l'attacco sono state arrestate e citate in tribunale, tuttavia finora nessuno è stato condannato per le accuse legate all'attacco. Già all'inizio di questa settimana gli Stati Uniti avevano offerto una taglia di 10 milioni di dollari per chiunque avesse fornito informazioni riguardanti Maalim Ayman, il leader dell'ala militare di al Shabab in Kenya. Ayman è ricercato per il suo presunto ruolo nell'attacco a una base militare che ospita forze keniote e statunitensi vicino al confine con la Somalia. Gli Stati Uniti sono stati un alleato chiave del Kenya nella guerra contro il terrorismo. Al Shabab ha effettuato diversi attacchi in Kenya come rappresaglia per l'invio di truppe in Somalia nel 2011 nell'ambito della missione dell'Unione africana in Somalia per combattere gli insorti. (Res)