Veneto: per Ulss7 + 38 per cento di interventi di chirurgia senologica nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 l'Unità operativa complessa di chirurgia senologica dell'Ulss 7 Pedemontana ha eseguito 417 interventi, contro i 255 del 2021, dunque una crescita del 38,8 per cento rispetto all'anno precedente. Questi numeri “confermano la validità della nuova organizzazione della chirurgia senologica, che ci ha consentito di creare un polo chirurgico con un volume di interventi quasi doppio rispetto a quello minimo previsto dai Lea per una Breast Unit", ha commentato Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss 7 Pedemontana. "Questo – ha proseguito – ci consente di mettere al servizio delle pazienti un patrimonio sempre maggiore di esperienza insieme alle metodiche più moderne, garantendo allo stesso tempo alle pazienti l'accesso nell'ospedale più vicino a casa per le visite, le medicazioni e le terapie oncologiche, quando necessarie, perché solo gli interventi sono stati concentrati all'ospedale di Santorso". Altro successo è il fatto che "il numero di re-interventi è al di sotto del due per cento – ha spiegato Enrico Di Marzio, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia senologica –, rispetto ad una soglia indicata dai Lea del sette per cento: questo significa che nella quasi totalità dei casi riusciamo a rimuovere completamente i tessuti compromessi già nel primo intervento, con evidenti benefici per le pazienti, e questo proprio grazie all'accuratezza della fase preliminare di diagnosi e valutazione di ogni singolo caso. A questo riguardo voglio ricordare anche l'incremento delle pazienti sottoposte a chemioterapia neoadiuvante, con l'obbiettivo di ridurre la malattia prima della chirurgia: oggi sono circa il 15 per cento del totale". (Rev)