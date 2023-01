Kosovo: ambasciata d’Italia e Undp firmano accordo per sostegno ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) in Kosovo e l'Ambasciata d'Italia a Pristina hanno firmato oggi un accordo per collaborare a sostegno dei giovani di tutte le comunità etniche per migliorare la loro occupabilità attraverso una serie di corsi di formazione su competenze digitali. Per colmare il divario di competenze digitali nel mercato del lavoro - sulla base del feedback fornito da una serie di imprese del Kosovo - nei prossimi 12 mesi più di 150 giovani in Kosovo avranno accesso a un mix di certificazione e formazione professionale. I pacchetti di formazione includono applicazioni mobili, sviluppo web, ingegneria dei dati, networking, marketing digitale e design digitale. Alcuni corsi di formazione si concentreranno in particolare sulle esigenze dell'industria del turismo con l'obiettivo di migliorare la competitività e la produttività. Con la crescente digitalizzazione dell'economia, esiste un forte potenziale per il Kosovo per accelerare la crescita trainata dal settore privato, anche nel settore del turismo, e per sfruttare le opportunità all'interno della regione, in Europa e oltre. L'accelerazione della trasformazione digitale richiede, tuttavia, un insieme di competenze più diversificato, specializzato e agile. (segue) (Com)