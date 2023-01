Kosovo: ambasciata d’Italia e Undp firmano accordo per sostegno ai giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del lancio, l'ambasciatore italiano Antonello De Riu ha sottolineato: “Questo tipo di iniziative sono fondamentali per il tanto necessario dialogo interetnico e la promozione di opportunità lavorative per le giovani generazioni. Il progetto in questione ha anche il vantaggio di concentrarsi su un'area specifica, le capacità digitali, in cui vi è una domanda significativa, anche da parte delle imprese italiane. Infine, ma non meno importante, il programma è coerente con una recente iniziativa di aiuto (NaturKosovo) lanciata dalla nostra Agenzia per lo Sviluppo (AICS) e focalizzata sul turismo sostenibile”. Maria Suokko, rappresentante residente dell'Undp, ha affermato: “La digitalizzazione offre opportunità senza precedenti per accelerare lo sviluppo sostenibile. Sta progressivamente cambiando il modo in cui lavoriamo, il modo in cui accediamo ai servizi e interagiamo gli uni con gli altri. Sostenere i giovani, in tutte le comunità, acquisire competenze trasversali e tecniche commerciabili è di fondamentale importanza per consentire la doppia transizione del Kosovo, digitale e verde, in cui il settore del turismo ha un enorme potenziale”. Il Programma Competenze Digitali è finanziato dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano con 200 mila euro e Undp con 100 mila euro e sarà implementato nei prossimi 12 mesi. (Com)