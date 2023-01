Giustizia: Ostallari visita Dap, chi è in carcere non ci torni mai più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho voluto stringere la mano alle donne e agli uomini che lavorano presso la direzione del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, insieme a Giovanni Russo, al vertice della struttura, e a Gianfranco De Gesu, direttore generale dei detenuti. Si tratta di risorse preziose, più di 160 persone, che svolgono una funzione fondamentale: collaborare a rendere certa ed eseguibile la pena dei condannati, secondo le indicazioni della nostra carta costituzionale. A tutti voglio esprimere la mia gratitudine e assicurare che sarò al loro fianco durante le numerose sfide che attendono il Dipartimento, a partire da un obiettivo che possiamo porci insieme, per il bene del Paese: chi oggi si trova in carcere non ci torni più, grazie ad un percorso di piena rieducazione". Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia e senatore Lega. (Rin)