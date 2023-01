© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione telefonica con il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel. “L’ho informato della situazione sul campo. Abbiamo discusso di passi in comune per contrastare l’aggressione russa. Abbiamo toccato anche l’attuazione della formula per la pace”, ha riferito mediante Twitter il capo dello Stato ucraino. (Kiu)