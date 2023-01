Lazio 2023: Salvini ai candidati, non rispondere a offese e provocazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Ai candidati della Lega nel Lazio dico di "non rispondere a offese e provocazioni, con il sorriso offriamo idee e progetti in questa campagna elettorale e per questa Ragione straordinaria". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega per il Lazio, alla presenza del candidato per la presidenza del centrodestra, Francesco Rocca, presso l'hotel Barcelo Aran Mantegna, a Roma. (Rer)