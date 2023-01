Lazio 2023: Salvini, sarà motivo di orgoglio governare regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia governiamo da 28 anni, e continueremo a farlo. Qui nel Lazio è una cosa nuova: passiamo dall'opposizione alla maggioranza. Sarà un motivo di orgoglio e di attenzione avere per la prima volta la Lega al governo della regione Lazio e di Roma, anche perché governare a Roma e nel Lazio è tanta roba". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega per il Lazio, alla presenza del candidato per la presidenza del centrodestra, Francesco Rocca, presso l'hotel Barcelo Aran Mantegna, a Roma. (Rer)