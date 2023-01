Lavoro: Landini, su alternanza proponiamo superamento obbligatorietà e formazione tutor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull’alternanza scuola-lavoro “proporremo di superare l’obbligatorietà, proporremo una certificazione delle imprese, una formazione dei tutor e che questo strumento diventi davvero oggetto di una discussione con gli studenti e organizzazioni sindacali”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, al termine dell’incontro al ministero del Lavoro tra governo e sindacati sulla sicurezza nei posti di lavoro. “Noi non siamo disponibili a fare nessun accordo che peggiori il testo unico sulla sicurezza - ha aggiunto -. Un accordo sulla sicurezza è un’esigenza in un'ottica di maggiore applicazione e di maggiore tutela. L'obiettivo deve essere zero morti sul lavoro”, ha sottolineato.(Rin)