Sardegna: assessore Lavoro incontra Terna, investiamo sull'alta formazione

- Proseguono le interlocuzioni tra la Regione e Terna per un percorso condiviso di crescita che punta sull’alta formazione per lo sviluppo delle competenze del futuro. L’assessore del Lavoro, Ada Lai ha incontrato i rappresentanti di Terna per consolidare il rapporto di collaborazione e l’impegno congiunto al fine di sostenere, nel territorio, le iniziative formative che promuoveranno nuova e migliore occupazione per le giovani generazioni sarde. “Un progetto che guarda ad un futuro più sostenibile e scommette sui nostri giovani - ha sottolineato l’Assessore del Lavoro, Ada Lai - Siamo di fronte ad un cambiamento epocale: l’innovazione, il digitale e la transizione energetica sono le nostre prossime sfide. Il mercato ricerca professionisti che sappiano gestire il processo di transizione, ed è compito delle istituzioni investire sull’alta formazione per preparare i professionisti della transizione digitale energetica ed ecologica”. (segue) (Rsc)