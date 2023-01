Sardegna: assessore Lavoro incontra Terna, investiamo sull'alta formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’anno accademico 2022-23, all’Università di Cagliari, in contemporanea con le Università di Palermo e Salerno, è già partita la prima delle tre edizioni del Master di II livello in “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”, in collaborazione e con il finanziamento di Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni. In Sardegna 15 studenti partecipanti al Master saranno anche assunti a tempo indeterminato nelle sedi territoriali di Terna, come esperti di algoritmi, di sistemi e di modelli per il mercato elettrico. Il Master rivolto ai laureati in materie STEM è organizzato nell'ambito del Progetto Tyrrhenian Lab, un centro di formazione di eccellenza per l’acquisizione di competenze manageriali, ingegneristiche, informatiche e statistiche, per il quale l’azienda che gestisce la rete elettrica nazionale investirà 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Un progetto sostenibile, che farà crescere l’intero sistema elettrico e valorizzerà il territorio del Sud Italia, puntando sulle rinnovabili, sulle reti e sugli accumuli di energia elettrica. (Rsc)