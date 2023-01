Sardegna: assessore Lavoro incontra Terna, investiamo sull'alta formazione - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le interlocuzioni tra la Regione e Terna per un percorso condiviso di crescita che punta sull’alta formazione per lo sviluppo delle competenze del futuro. L’assessore del Lavoro, Ada Lai ha incontrato i rappresentanti di Terna per consolidare il rapporto di collaborazione e l’impegno congiunto al fine di sostenere, nel territorio, le iniziative formative che promuoveranno nuova e migliore occupazione per le giovani generazioni sarde. (Rsc)