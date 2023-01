© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anarchici si ritroveranno sabato in centro a Torino per manifestare contro la detenzione in regime di 41 bis per Alfredo Cospito. Quest'ultimo è attualmente detenuto nel carcere di Sassari in Sardegna e da oltre 80 giorni sta portando avanti lo sciopero della fame in segno di protesta. (Rpi)