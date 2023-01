Energia: Giorgetti su aumenti, governo più volte intervenuto per contenere impatto inflazionistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è intervenuto più volte per contenere l’impatto inflazionistico derivante dall’aumento dei prezzi dei beni energetici", ha spiegato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad un'interrogazione sugli interventi per alleviare il carico fiscale su prodotti energetici nel corso del question time al Senato. In particolare, Giorgetti ha elencato la proroga della "riduzione delle aliquote di accisa e Iva sui prodotti energetici utilizzati come carburanti fino al 31 dicembre 2022" le misure "temporanee" assunte con il decreto Aiuti-quater e la legge di Bilancio per il 2023 "mirate a sostenere soprattutto le famiglie fragili e le imprese. Nel primo caso - ha chiarito il titolare del Mef - ricordo il bonus sociale per le famiglie con redditi bassi, il taglio dell’aliquota Iva sul gas naturale, la riduzione degli oneri fissi sulle bollette per elettricità e gas; l’istituzione di un fondo di 500 milioni di euro destinato a sostenere l’acquisito di beni alimentari di prima necessità, nonché la riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote dei contributi sociali per i lavoratori con stipendi al di sotto di una certa soglia. Per le seconde, l’aumento dell’aliquota dei crediti di imposta sulle spese energetiche per le imprese e le famiglie. Infatti, la riduzione degli oneri fissi sulle bollette (che nel caso dell’elettricità rappresentano in media più del 20 per cento della bolletta totale) attenua l’impatto degli aumenti di prezzo, preservando gli incentivi a ridurre i consumi". (segue) (Rin)