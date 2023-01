Lavoro: Bombardieri, mandare in galera chi non rispetta norme su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, bisogna “mandare in galera chi viola le norme sulla sicurezza e introdurre il reato di omicidio sul lavoro". Lo ha affermato al termine dell’incontro di oggi sulla sicurezza al ministero del Lavoro, a Roma. Inoltre "bisogna colpire chi viola le norme sulla sicurezza perché non possiamo giocare con la vita delle persone. Vorrei ci fosse questa consapevolezza che mi pare ancora non ci sia, perché intanto muoiono gli operai e figli degli operai”, ha aggiunto.(Rin)