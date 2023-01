Aerospazio: Saccoccia (Asi), è necessaria una nuova legge spaziale per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È necessario avere una nuova legge spaziale per l’Italia”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato i programmi più rilevanti dell’Asi per il 2023. “Il grande successo della giornata nazionale dello spazio di dicembre è stata per me una grande soddisfazione e ha dimostrato la sensibilità per l’esigenza di nuova legislazione spaziale un tema su cui l'Asi è interessata da tempo”, ha continuato Saccoccia che ha spiegato come altri paesi anche meno importanti dell’Italia come Paesi Bassi e Belgio dal punto di vista spaziale si siano dati nuove regolamentazioni. “Mi piacerebbe nel 2023 accelerare questo processo con il governo e il Comint (Comitato Interministeriale Spazio) per capire se c’è la volontà di procedere, su questo - ha concluso Saccoccia - ci confronteremo a breve con l’industria”.(Rin)