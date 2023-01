Infrastrutture: Salvini, prima di fine legislatura un grande piano casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Prima della fine della legislatura voglio avviare un grande piano casa, come in passato. Abbiamo visto cosa sta succedendo coi costi delle case a Milano e l'affitto sta vivendo un incremento di costo spaventoso. Serve un piano casa moderno e di qualità". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega per il Lazio, alla presenza del candidato per la presidenza del centrodestra, Francesco Rocca, presso l'hotel Barcelo Aran Mantegna, a Roma. (Rer)