Aerospazio: Saccoccia (Asi), l’Europa deve continuare ad avere l’accesso indipendente allo spazio

- “Italia, Francia e Germania stanno facendo tutto quello che serve perché l’Europa continui ad avere l’indipendenza dell’accesso allo spazio”. Lo ha affermato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato i programmi più rilevanti dell'Asi per il 2023. “Ci sono effettivamente delle difficoltà per la nuova generazione lanciatori - ha spiegato il presidente dell'Asi - ma speriamo di avere per il prossimo anno il nuovo grande lanciatore europeo Ariane 6; per quanto riguarda il Vega C ha una storia di affidabilità e ora stiamo aspettando gli accertamenti che in corso per capire i motivi del fallimento dell’ultima missione e speriamo che torni a volare quanto prima”, ha concluso Saccoccia. (Rin)