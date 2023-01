Aerospazio: Saccoccia (Asi), prima volta che budget nazionale supera il contributo per l’Agenzia spaziale europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per la prima volta il budget nazionale supera quello che abbiamo messo nell’Agenzia spaziale europea (Esa)”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato i programmi più rilevanti dell'Asi per il 2023. “Il budget Asi, parte Esa inclusa, nel 2023 tocca i 2,3 miliardi di euro”, ha spiegato il presidente dell'Asi che ha ricordato che invece “dei fondi spaziali del Pnrr quest’anno saranno spesi circa 150 milioni di euro mentre le spese importanti inizieranno nel 2024”. Saccoccia ha poi ricordato i più importanti programmi dove è impegnata l'Asi nel 2023. La missione Juice, missione europea destinata allo studio delle lune ghiacciate di Giove che partirà nella seconda parte di aprile, che arriverà a destinazione nel 2030; Euclid, il programma scientifico dell'Esa per l’osservazione universo che cercherà di migliorare le nostre conoscenze su materia ed energia oscura, un programma che vede un grande contributo di Italia e Regno Unito che partirà verso la fine dell’anno; infine gli aggiornamenti della missione Xipe, la missione lanciata a fine 2021 del telescopio spaziale frutto di una collaborazione tra Nasa, Asi e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). (Rin)