Lazio 2023: Cangemi (Lega), D'Amato si dimetta e affronti campagna non da assessore Sanità

- Manca un mese al voto per il rinnovo delle cariche della Regione Lazio e oggi, l'attuale assessore alla Sanità Alessio D'Amato è il candidato di una parte politica, nemmeno rappresentativa della giunta ancora in carica. Lo dichiara il consigliere della Lega Giuseppe Emanuele Cangemi. "A questo punto, per garanzia nei confronti della Regione, ritengo sia inopportuno che continui a ricoprire il suo ruolo di assessore alla Sanità, tema strategico per la Regione che potrebbe essere condizionato dalle scelte che potrebbe assumere proprio in questo mese. Per questo, ritengo siano auspicabili le sue dimissioni", conclude Cangemi.(Com)