RPT - Cultura: Dalla Chiesa (FI), lavorerò perché sia istituita una card per gli over 65

- Ripetizione con correzione alla fonte nel testo - "Mi impegnerò direttamente, depositando una proposta di legge in Parlamento, perché sia istituita una card destinata agli over 65 che permetta loro di poter avere forti sconti sui libri, concerti, musei e gallerie d'arte. E ripristinare gli accessi agevolati, che in molti cinema sono stati tolti. La fine del proprio lavoro, per la popolazione anziana, non deve coincidere, mai, in nessun caso, con la fine della dimensione relazionale". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa, capogruppo di FI nella commissione Cultura alla Camera. Altro argomento sul quale la parlamentare ha chiesto delucidazioni al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della sua audizione, è quello del superamento dell'uso degli animali nei circhi, già previsto da una recente legge delega. (Rin)