Aerospazio: Saccoccia (Asi), spazioporto di Grottaglie può essere un sito di atterraggio

- “Lo spazioporto di Grottaglie può essere un sito di atterraggio di backup per Space Rider”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato i programmi più rilevanti dell'Asi per il 2023. Saccoccia ha spiegato che sulla parte regolatoria del futuro spazioporto di Grottaglie in Puglia sono stati fatti passi avanti e che sono in corso verifiche perché possa essere utilizzato anche come sito di atterraggio di backup per il programma dell'Esa di trasporto spaziale riutilizzabile (una sorte di piccolo Shuttle senza equipaggio). Il presidente dell'Asi è poi intervenuto sul tentativo fallito di Virgin Orbit di lanciare in orbita dei satelliti dal Regno Unito attraverso il lancio di razzo avio trasportato: “avevamo pensato di fare lo stesso a Grottaglie, alla luce di quello che è successo in Inghilterra aver rallentato un po’ per fare studi più dettagliati anche sulla sicurezza è stato corretto”. In ogni caso, ha concluso Saccoccia, “da Grottaglie si possono fare lanci sicuri e l’avio lanciamento è sicuramente più sicuro dei lanci verticali”. (Rin)